Imprese: Leonardo, ricavi in aumento a 6,9 miliardi di euro nel primo semestre, utile netto a 208 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre i ricavi di Leonardo, pari a 6.894 milioni di euro, risultano in incremento rispetto al primo semestre del 2022 (+4,8 per cento sul dato Reported, +6,4 per cento sul dato Rettificato) in tutti i settori di business, incluso Aerostrutture. Lo rende noto Leonardo, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati del primo semestre 2023. Il margine operativo lordo (Ebitda), pari a 430 milioni di euro, riflette la solida performance dei business del gruppo presentando una crescita rispetto al primo semestre del 2022 (+2,9 per cento sul dato Reported, +5,7 per cento sul dato Rettificato) grazie ai maggiori volumi registrati in tutte le aree di business. Il risultato netto è pari a 208 milioni di euro, rispetto ai 267 milioni nel periodo a confronto. (Rin)