Difesa: Senegal, Nave Vespucci sosterà a Dakar dal 29 luglio al 1 agosto

- La nave scuola della Marina militare italiana "Amerigo Vespucci" sosterà al porto di Dakar, in Senegal, dal 29 luglio al 1 agosto nell'ambito del tour mondiale avviato a Genova e che si concluderà nel 2025. Lo rende noto in un comunicato l'ambasciata d'Italia a Dakar, precisando che lo scalo, scelto in virtù della collaborazione privilegiata con l'Italia e della posizione strategica in Africa occidentale, sarà l'unico in Africa subsahariana. L'ambasciata ha in tal senso promosso un programma di diplomazia marittima e scientifica in raccordo con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e con l'addettanza militare a Rabat. Nel segno della sua tradizione quasi secolare e del crescente impegno nella protezione dell'ambiente, con questa campagna intorno al mondo Nave Vespucci diffonde valori di pace e sicurezza in mare attraverso il dialogo, oltre a mobilitare gli sforzi per preservare l'ecosistema marino e perseguire uno sviluppo sostenibile. (segue) (Com)