Imprese: Leonardo, ordini in aumento a 8,7 miliardi di euro nel primo semestre, portafoglio record a 40 miliardi

- Nel primo semestre gli ordini di Leonardo sono pari a 8.691 milioni di euro, in significativo incremento (+18,9 per cento sul dato Reported, +21,4 per cento sul dato Rettificato) rispetto al primo semestre del 2022, grazie in particolare all’ottima performance degli Elicotteri legata principalmente agli ordini destinati al ministero della Difesa austriaco e alla Us Air Force, ed alla crescita degli ordinativi nell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza. Lo rende noto Leonardo, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati del primo semestre 2023. Il portafoglio ordini registra il record di 39.119 milioni di euro, assicurando una copertura in termini di produzione superiore a 2,5 anni. (Rin)