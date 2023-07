Imprese: Leonardo, confermata guidance 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione dei risultati ottenuti nel primo semestre del 2023 e delle aspettative per i successivi, si confermano le guidance per l’intero anno formulate in sede di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2022. Lo rende noto Leonardo, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati del primo semestre 2023. Il flusso di cassa operativo, negativo per 517 milioni di euro, presenta un significativo miglioramento (+ 46,3 per cento) rispetto al dato del 30 giugno 2022 (negativo per 962 milioni) a conferma del percorso intrapreso finalizzato alla riduzione dell’assorbimento di cassa infrannuale. (Rin)