Pnrr: fonti Campidoglio, timori per possibile definanziamento Piani urbani integrati di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La proposta di rimodulazione del Pnrr definita dal governo non prevede significativi cambiamenti per Roma Capitale con una rilevante eccezione: il possibile definanziamento dei Piani urbani integrati che complessivamente finanziano interventi per oltre 330 milioni di euro e lo spostamento su finanziamenti ordinari. Inoltre, il nuovo capitolo Repower Eu da 3,6 miliardi di euro per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, potrebbe consentire di accogliere le richieste relative a nuovi interventi su scuole e case popolari contenute nella lettera inviata nel marzo scorso dal sindaco Roberto Gualtieri al ministro per gli Affari regionali, Raffaele Fitto. Per quanto riguarda il primo punto, a quanto filtra dal Campidoglio, a Palazzo Senatorio si aspettano precise garanzie non solo sulla conferma dell'ammontare di risorse già assegnate a Roma, ma anche sul fatto che questo cambiamento non finisca per rallentare il processo di attuazione di importanti progetti già avviati come sono quelli previsti per Corviale, Santa Maria della Pietà, Tor Bella Monaca, le biblioteche e i poli civici "considerato che Roma sta al momento rispettando tutte le tempistiche previste", spiegano fonti del Campidoglio. (segue) (Rer)