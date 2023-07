Imprese: Cingolani (Leonardo), risultati promettenti, nuovo Piano industriale a inizio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda si dimostra solida e i risultati sono promettenti, anche prospetticamente. “Siamo in una fase di predisposizione del nuovo Piano Industriale che vedrà la luce all’inizio del prossimo anno”. Lo dichiara l’Amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, Roberto Cingolani, commentando i risultati del primo semestre 2023. “I pilastri sono il consolidamento del Core Business con un focus particolare sui prodotti per la difesa e l’allargamento a nuove iniziative, con il potenziamento dei settori a maggior crescita, come spazio e cybersicurezza. Daremo un rinnovato impulso alla digitalizzazione di tutto il nostro portafoglio prodotti per accrescere ulteriormente la nostra competitività su tutti i mercati, in Italia e all’estero”, sottolinea Cingolani, che aggiunge: “La semestrale 2023 presenta ordini, ricavi, flusso di cassa operativo e debito in netto miglioramento”. (Rin)