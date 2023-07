© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 2 agosto, alle ore 14, la commissione Trasporti della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030, dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana, svolge l'audizione del garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)