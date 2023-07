Banche: Intesa Sanpaolo, utile netto cresce a 4,2 miliardi nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo chiude il primo semestre con un utile netto trainato dagli interessi netti che ha raggiunto 4,2 miliardi di euro. I risultati confermano la capacità del Gruppo di generare una redditività sostenibile anche in contesti complessi grazie al modello di business ben diversificato e resiliente. Il solido andamento economico e patrimoniale del semestre - sottolinea Intesa Sanpaolo - si è tradotto in una significativa creazione di valore per tutti gli stakeholder, fondata anche sul forte impegno Esg del Gruppo: in particolare, circa 3 miliardi di euro di dividendi maturati, 2,6 miliardi di euro di imposte generate e aumentate di circa 590 milioni di euro rispetto al primo semestre 2022 per effetto della crescita degli interessi netti che ha trainato l’aumento di circa 1,9 miliardi di euro dell’utile netto, espansione del programma cibo e riparo per le persone in difficoltà (oltre 28,1 milioni di interventi tra il 2022 e il primo semestre 2023), rafforzamento delle iniziative per contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale (circa 12 miliardi di euro di credito sociale e rigenerazione urbana tra il 2022 e il primo semestre 2023). (segue) (Rin)