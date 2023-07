Banche: Intesa Sanpaolo, utile netto cresce a 4,2 miliardi nel primo semestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I primi sei mesi del 2023 sono stati particolarmente positivi per Intesa Sanpaolo: abbiamo confermato la capacità di generare una redditività significativa e sostenibile con rilevante beneficio di tutti gli stakeholders. Al contempo abbiamo lanciato isybank e Fideuram Direct, due iniziative qualificanti del nostro Piano d’Impresa che ci pongono all’avanguardia, in termini di offerta interamente digitale alla nostra clientela", ha affermato l'Amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. "Tutto - ha sottolineato - ciò confermando la centralità del programma promosso dalla banca a favore della riduzione delle disuguaglianze nel Paese. Il modello di business unico sviluppato negli anni dalla nostra banca – con una tradizionale forza nel settore commerciale, un posizionamento di rilievo nel Wealth Management & Protection e un’infrastruttura digitale tecnologicamente avanzata – ci consente di trarre benefici dal contesto attuale e, allo stesso tempo, garantirà resilienza e redditività nei futuri scenari di lungo termine. Grazie a questi elementi distintivi Intesa Sanpaolo è ai vertici del settore in Europa e gioca un ruolo di rilevanza unica nel nostro Paese, a beneficio della crescita economica e della coesione della società", ha evidenziato. Messina ha ricordato che, "nei primi sei mesi dell’anno la crescita dei ricavi da interessi ha reso possibile l’aumento dell’utile netto ad un valore di 4,2 miliardi di euro, di conseguenza i dividendi maturati sono pari a 3 miliardi di euro: di questi circa il 40 per cento è destinato alle famiglie italiane e alle Fondazioni nostre azioniste, portando così un ulteriore forte beneficio ai territori di appartenenza". Per quanto riguarda le prospettive, per il 2023 Intesa Sanpaolo prevede un significativo aumento del risultato della gestione operativa, derivante da una solida crescita dei ricavi trainati dagli interessi netti (interessi netti attesi pari a oltre 13,5 miliardi di euro nel 2023 e in ulteriore crescita nel 2024 e nel 2025) e da un continuo focus sul cost management, e un forte calo delle rettifiche di valore nette su crediti, con una conseguente crescita dell’utile netto a ben oltre 7 miliardi di euro. L’attuazione del Piano di Impresa 2022-2025, precisa Intesa Sanpaolo, procede a pieno ritmo e le iniziative industriali chiave sono ben avviate, con una prospettiva di utile netto per il 2024 e il 2025 superiore a quello previsto per il 2023. (Rin)