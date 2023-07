Ucraina: centro riparazioni corazzati di Rheinmetall operativo dopo l’estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall intende rendere operativo “dopo l’estate” il centro per le riparazioni di mezzi corazzati che sta progettando in Ucraina. Intanto, il gruppo sta formando in Germania i lavoratori ucraini che verranno impiegati nello stabilimento. È quanto dichiarato dall’amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger, come riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ard”. L’impianto dovrebbe sorgere nell’ovest del Paese invaso dalla Russia. In una prima fase, lo stabilimento si occuperà di manutenzione e riparazione dei mezzi corazzati tedeschi forniti all’ex repubblica sovietica. Successivamente, la fabbrica produrrà carri armati, veicoli da combattimento per fanteria e altri sistemi che Rheinmetall intende vendere all’Ucraina e altri Paesi, in particolare dell’Europa centrale e orientale. La sicurezza dell’impianto contro eventuali attacchi russi verrà garantita da sistemi antiaerei di Rheinmetall. Per attuare il progetto, il conglomerato ha formato una joint venture con Ukroboronprom, azienda statale ucraina del settore della difesa. Nella nuova società, il gruppo di Papperger detiene una quota di maggioranza del 51 per cento. (Geb)