© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo San Secondo di Pinerolo, siamo a Susa per presentare le 'Strategie urbane d’area' che mettono a disposizione oltre 130 milioni per 200 Comuni in 14 aree della nostra regione. Per progetti di mobilità, qualità dell’aria, valorizzazione del patrimonio turistico e culturale. Lo scrive su Facebook il presidente del Piemonte Alberto Cirio (Rpi)