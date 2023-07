Roma: bombacarta in centro estetico a Centocelle, ingresso completamente distrutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serranda piegata e distrutta, un buco nel muro e lo scalino di ingresso completamente divelto. Si presenta così il centro estetico in via delle Robinie, nel quartiere Centocelle di Roma, dove questa mattina sono esplose delle bombe carta. Mentre si indaga per trovare i responsabili del gesto violento, diverse persone, armate di scopa e paletta, stanno sistemando e pulendo l'ingresso del centro, inclusi i proprietari del locale. Al momento, secondo quanto riferiscono, "non sono ancora quantificabili i danni".(Rer)