Roma: bombacarta in centro estetico a Centocelle, proprietaria "il locale è distrutto"

- Il centro estetico in via delle Robinie, in zona Centocelle a Roma, dove questa mattina è esplosa una bombacarta, "è distrutto, oltre all'ingresso, anche l'interno è stato divelto, una parete completamente bucata e l'onda d'urto è arrivata fino in fondo al locale. Stanno facendo le indagini. Oggi andrò in questura per fare la deposizione. Hanno preso le immagini di sorveglianza". Lo ha detto Valeria, la proprietaria del locale dove questa mattina è esplosa una bombacarta, raggiunta da "Agenzia Nova". "La zona è quella che è, ma arrivare a questo non so proprio", ha aggiunto.(Rer)