Roma: bombacarta in centro estetico a Centocelle, parlano i residenti "un botto fortissimo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un botto fortissimo intorno alle 4 del mattino, che ha svegliato tutti, e tanto fumo. Così le persone che abitano in via delle Robinie, dove questa mattina è esplosa una bomba carta tra la saracinesca e la vetrina di un centro estetico, hanno descritto l'accaduto. "Alle 4 di mattina ho sentito il botto fortissimo, a me si è spenta la tv, mentre a un'altra condomina si è rotto il vetro di una finestra, oltre al negozio sono state danneggiate dall'impatto anche un'auto e un motorino, le hanno portate via con il carro attrezzi, poco dopo sono arrivati i poliziotti", racconta un signore che abita nella via. "Si sono sentiti anche gli antifurti delle macchine, io dormo con i tappi, eppure sia io che mio marito ci siamo svegliati per via del botto, ma non so cosa sia successo", afferma una signora, scesa in strada a buttare la spazzatura. "Siamo rimasti a casa: è Roma, per cui si sentono spesso i botti", conclude la donna. (segue) (Rer)