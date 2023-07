Bosnia-Serbia: Komsic e Becirovic chiedono "misure" dopo incontro tra ambasciatore e capo servizi serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di turno ed esponente croato della presidenza della Bosnia Erzegovina Zeljko Komsic e l'esponente musulmano della stessa presidenza Denis Becirovic hanno chiesto al ministro Esteri del Paese balcanico Elmedin Konakovic di "adottare misure urgenti" in merito all'ultimo incontro avvenuto tra l'ambasciatore bosniaco in Serbia, Aleksandar Vranjes, e il capo dell'Agenzia per la sicurezza e l'informazione serba (Bia), Aleksandar Vulin. I due hanno chiesto che lo stesso Vranjes sia richiamato a Sarajevo per "consultazioni urgenti al fine di spiegare il suo operato". Lo riporta il sito informativo "Klix". L'ambasciatore bosniaco a Belgrado aveva ieri incontrato il capo della Bia serba Vulin ringraziandolo del "sostegno" dato alle due studentesse della Facoltà di criminologia e sicurezza di Sarajevo a cui, a causa della "glorificazione" nei social media dell'ex generale serbo Ratko Mladic nel giorno dell'anniversario del genocidio di Srebrenica dell'11 luglio, era stato impedito di continuare gli studi in Bosnia Erzegovina. (segue) (Seb)