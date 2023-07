Bosnia-Serbia: Komsic e Becirovic chiedono "misure" dopo incontro tra ambasciatore e capo servizi serbi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono grato al direttore Vulin per aver fornito a Valentina Vujicic e Sladjana Todic delle borse di studio e l'opportunità di continuare la loro formazione presso l'Accademia per la sicurezza nazionale di Belgrado, dimostrando così che la Serbia sostiene tutti i serbi ovunque vivano e qualunque ingiustizia subiscano", aveva affermato lo stesso Vranjes dopo il colloquio. L'Università di Sarajevo aveva deciso di impedire il proseguimento degli studi in Bosnia Erzegovina alle due studentesse. L'ex generale serbo Mladic è stato condannato per il genocidio di Srebrenica, avvenuto nel luglio del 1995, dal Tribunale penale internazionale dell'Aia. Secondo il codice penale della Bosnia Erzegovina, l'esaltazione di criminali e crimini di guerra costituisce un reato. L'ufficio del procuratore della Bosnia Erzegovina ha intentato una causa contro le due studentesse sulla base di un rapporto del ministero degli Interni del cantone di Sarajevo e nei loro confronti è stato avviato un procedimento disciplinare. La stessa Facoltà di criminologia ha affermato che le studentesse "hanno commesso una grave violazione disciplinare, la quale danneggia gravemente la reputazione dell'Università di Sarajevo". Il rettore dell'Università di Sarajevo, Rifat Skrijelj, ha inoltre dichiarato che l'Università di Sarajevo valuterà se proseguire o meno la cooperazione con l'Università di Belgrado se le due continueranno i loro studi in Serbia. (Seb)