Brasile: Corte d'Appello federale riduce condanna per presunta spia russa Cherkasov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di Appello federale di San Paolo (Trf-3) ha ridotto a 5 anni e 2 mesi la condanna a carico del cittadino russo, Sergey Vladimirovich Cherkasov, accusato di agire come spia usando un passaporto brasiliano falsificato. Per l'utilizzo del documento falso l'uomo era stato condannato a 15 anni in primo grado nel luglio del 2022. Il 36 enne era stato arrestato nei Paesi Bassi nell'aprile 2022, mentre tentava di entrare nel Paese con un passaporto brasiliano a nome di Viktor Muller Ferreira. L'uomo aveva in programma di lavorare presso la Corte penale internazionale dell'Aia per indagare su presunti crimini di guerra commessi in Ucraina. Bloccato alla frontiera fu rimpatriato in Brasile. (segue) (Brb)