Brasile: Corte d'Appello federale riduce condanna per presunta spia russa Cherkasov (2)

- Al suo arrivo nel Paese sudamericano fu arrestato e processato per uso di documento falso e condannato a 15 anni di carcere. Secondo le indagini della procura brasiliana, tra il 2012 e il 2022, Cherkasov aveva utilizzato documenti a nome di Viktor Muller Ferreira per entrare e uscire dal Brasile 15 volte. Il primo ingresso del cittadino russo in Brasile è avvenuto nel 2010, con la loro documentazione russa originale. Poco dopo l'uomo lasciò il Paese utilizzando il documento falsificato a nome di Ferreira. (segue) (Brb)