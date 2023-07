Brasile: Corte d'Appello federale riduce condanna per presunta spia russa Cherkasov (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di ieri, 27 luglio, la notizia che il governo brasiliano ha respinto una richiesta delle autorità degli Stati Uniti di estradare Cherkasov nel Paese nordamericano. L'informazione è stata confermata in una pubblicazione su Twitter del ministro della giustizia, Flavio Dino. E' in corso presso la Corte suprema del Brasile il procedimento relativo a una seconda richiesta di estradizione presentata dalle autorità della Russia. La richiesta di estradizione in Russia è già stata autorizzata dal giudice della Corte suprema, Edson Fachin, che ha però condizionato la consegna della presunta spia alla fine delle indagini a suo carico, svolte dalla Polizia Federale, cosa che non è ancora avvenuta. Lo stesso Cherkasov ha espresso il desiderio di essere estradato nel Paese. (Brb)