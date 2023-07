Roma: bombacarta in centro estetico a Centocelle, proprietaria "potevano fare una strage"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque sia stato a mettere la bombacarta davanti al centro estetico in via delle Robinie, nel quartiere Centocelle di Roma, "ha rischiato di fare una strage". Lo ha detto Valeria, la proprietaria del locale dove questa mattina è esplosa una bombacarta, intervistata da "Agenzia Nova". "Forse lo hanno fatto per invidia o per gioco - ha aggiunto - non lo so. Ma si devono mettere la mano sulla coscienza, perché lì sotto c'è un tubo del gas, che se si infiammava per via dell'esplosione poteva scoppiare tutta la palazzina. Mi domando cosa gli dica il cervello. Queste persone vanno trovate e punite perché una cosa del genere non capiti più. "Potevano farmi un graffio o darmi un calcio al vetro, ma non questo", ha concluso Valeria.(Rer)