Roma: bombacarta in centro estetico Centocelle, proprietaria "ripartiamo, non ho paura"

- Nonostante il centro estetico in via delle Robinie, nel quartiere Centocelle a Roma, dove questa mattina è esplosa una bomba carta, "sia stato distrutto", il locale "è già pronto per ripartire, non mi faccio mettere paura da nessuno". Lo ha detto Valeria, la proprietaria del locale dove questa mattina è esplosa una bombacarta, intervistata da "Agenzia Nova". "È da otto anni che abbiamo questo centro estetico, le ragazze che lavorano con me. Io ho avuto due bombe e il locale è già pronto per partire. Io non so perché è stato fatto, posso pensare all'invidia, o al gioco". La titolare, però, non si sa dare una spiegazione di quanto successo: "forse - ha osservato - lo hanno fatto per invidia o per gioco, ma non abbiamo mai avuto problemi con nessuno, non ci è mai stata fatta una ritorsione, non dobbiamo soldi a nessuno, non abbiamo giri strani. Quindi è da escludere totalmente il fatto che ci siano state ripercussioni, minacce o pizzo". Inoltre, assicura: "se avessi avuto il sospetto di una cosa del genere sarei stata la prima ad allertare le forze dell'ordine". Valeria poi ribadisce con fermezza che non ha intenzione di fermarsi, "chiunque sia stato". "Ho delle ragazze fantastiche che nell'arco di poco sono riuscite a sistemare tutto. Dobbiamo dare un impatto a chi ha fatto questa cosa. Io mi rialzo dopo due secondi. Noi commercianti, quando succedono queste cose, dobbiamo avere la forza di dire che non ci fermiamo", ha concluso Valeria.(Rer)