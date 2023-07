Brasile-Paraguay: Lula incontra presidente eletto Santiago Pena in bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, riceverà il presidente eletto del Paraguay, Santiago Pena, per un incontro bilaterale a Brasilia. "Si tratta del secondo incontro con il futuro presidente paraguaiano dalla sua elezione lo scorso aprile, che conferma l'importanza delle relazioni bilaterali", si legge in una nota della presidenza. Durante l'incontro – anticipa l'ufficio stampa del Planalto - si discuteranno temi importanti dell'agenda bilaterale, come la gestione della centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu, infrastrutture comuni e cooperazione nella lotta ai crimini transnazionali e in materia di difesa. Dovrebbero essere esaminate anche le questioni relative al Mercato comune del sud (Mercosur) e all'integrazione sudamericana. (segue) (Brb)