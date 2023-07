Sanità: da Regione Lombardia sostegno a bambini malati di tumore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Regione Lombardia un aiuto concreto ai bambini malati di tumore. È stata pubblicata la graduatoria degli enti gestori beneficiari del finanziamento relativo al bando che promuove interventi di supporto e sostegno alle famiglie con minori affetti da problemi oncologici. Il contributo avviene attraverso la valorizzazione di progettualità presentate da Enti del Terzo Settore, iscritti all'anagrafe delle Onlus o enti privati no profit. Questi, in raccordo con le Asst, Irccs o strutture private accreditate, svolgono attività di accoglienza, di alloggio, di assistenza sociale, supporto ai bisogni educativi, psicologici, ricreativo-ludici dei minori e delle famiglie. "Abbiamo voluto accogliere le richieste giunte dai genitori che devono affrontare un momento di profondo dolore e di sconvolgimento dei piani di vita familiare", ha affermato Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia. Oggi con questo intervento innovativo, ha evidenziato, "vogliamo offrire un aiuto concreto a tutte quelle famiglie che assistono con dedizione i loro figli con una patologia oncologica in cura nelle nostre strutture sanitarie". Il contributo regionale per ogni singolo progetto ammesso garantirà la copertura fino a un massimo dell'80% del costo complessivo del progetto. Sono stati finanziati i progetti di: Fondazione Soleterre - Progetto grande contro il cancro (Pavia); Eos Aps - Casa di Leo (Bergamo); Lega italiana per la Lotta contro i tumori - Sezione provinciale di Milano Child care; Fondazione per l'infanzia Ronald Mc Donald Italia - Casa Ronald di Brescia: a sostegno delle famiglie dei pazienti in cura agli spedali Civili di Brescia; Abio Associazione per il bambino in ospedale - Ti presento l'ospedale Accogliere bene per curare meglio (Milano); Abio Associazione per il bambino in ospedale - Ti presento l'ospedale Niguarda - Accogliere bene per curare meglio. (Com)