Italia-Usa: chi è Jack Alan Markell, nuovo ambasciatore a Roma confermato dal Senato

- Il Senato degli Stati Uniti ha votato per acclamazione a favore della conferma di Jack Alan Markell all’incarico di ambasciatore in Italia. L’ex ambasciatore Usa presso l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), a Parigi, andrà ad occupare un posto vacante da oltre due anni e mezzo: per la precisione dal gennaio del 2021, quando l’ambasciatore Lewis Eisenberg, nominato da Donald Trump, ha lasciato l’incarico dopo il cambio di amministrazione alla Casa Bianca, a seguito della vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 2020. Classe 1960, Markell è stato governatore dello Stato del Delaware per due mandati, dal 2009 al 2017. Amico personale del presidente Joe Biden, che ha rappresentato proprio il Delaware al Senato federale per 36 anni, prima di essere nominato alla vicepresidenza degli Stati Uniti con l’amministrazione di Barack Obama, Markell ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con Beau Biden, figlio maggiore del presidente e procuratore generale dello Stato fino alla sua morte, nel 2015. (segue) (Was)