Italia-Usa: chi è Jack Alan Markell, nuovo ambasciatore a Roma confermato dal Senato (2)

- La Casa Bianca, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, ha scelto l’ex governatore del Delaware per la sede di Roma già lo scorso maggio. Esponente del Partito democratico, Markell ha anche lavorato come coordinatore della presidenza Usa per l’operazione “Allies Refugee”, avviata dal governo federale per consentire il trasferimento negli Stati Uniti di alcuni civili afgani “a rischio”, come gli interpreti e i dipendenti dell’ambasciata Usa a Kabul, dopo il ritiro dall’Afghanistan, nel 2021. Alla luce del suo legame pesonale con il presidente, il nome dell’ex governatore era anche circolato negli ultimi mesi come possibile nuovo capo di gabinetto della Casa Bianca, prima che Biden optasse per sostituire Ron Klain con Jeff Zients. Prima di essere eletto alla guida del Delaware, Markell è stato il tesoriere dello Stato. Laureato alla Brown University e con un master all’Università di Chicago, prima di ricoprire incarichi pubblici è stato consulente di McKinsey, oltre che vicepresidente per lo sviluppo aziendale alla società di comunicazioni Fleet Call. (Was)