Atac: approvato bilancio 2022, pandemia e caro energia rinviano pareggio al 2024

- È stato approvato in assemblea dal socio unico Roma Capitale il progetto di bilancio 2022 di Atac spa. Giovanni Mottura, Presidente di Atac, ha spiegato che "come sta avvenendo in altre grandi realtà metropolitane, nel 2022 abbiamo risentito ancora della riduzione passeggeri e hanno pesato gravosamente il caro carburanti e le materie prime ma il trend di crescita è positivo e rivedremo il segno più tra il 2024 e il 2025. "Sul 2022 - dichiara Alberto Zorzan, direttore generale Atac - ha pesato ancora l'effetto della riduzione del 30 per cento dei ricavi per i titoli di viaggio e degli effetti della crisi energetica: la ripresa c'è stata - seppur non ancora nei volumi di traffico passeggeri attesi – ma l'incremento di offerta di trasporto attuata si è trovata a fare i conti con l'esplosione incontrollata dei costi delle materie prime e degli energetici. Tali fattori esogeni non hanno trovato forme di compensazione nel vigente contratto di servizio, stipulato nel lontano 2015 e successivamente sempre prorogato agli stessi patti e condizioni dall'Amministrazione di Roma Capitale". (segue) (Com)