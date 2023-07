Atac: approvato bilancio 2022, pandemia e caro energia rinviano pareggio al 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche gli interventi governativi di ristoro hanno consentito di assorbire solo una parte di queste perdite: senza le passività indotte da tali circostanze straordinarie Atac avrebbe realizzato nel 2022 un risultato positivo stimato in almeno 43 milioni. Ma tutte le principali voci di bilancio, come il margine operativo lordo, la riduzione di costi e debiti, sono favorevoli. Ne deriva una posizione finanziaria netta positiva e in crescita di 5 milioni. Questo trend di crescita ci permetterà di rivedere il segno più tra il 2024 e il 2025", conclude. A fronte di un saldo negativo di 50,8 milioni di euro, si registra la riduzione del costo del lavoro di 24 milioni, un margine operativo lordo positivo di 38,4 milioni, la riduzione dei debiti di 53 milioni e una posizione finanziaria netta positiva di 41,6 milioni (5 milioni in più del 2021). (segue) (Com)