Atac: approvato bilancio 2022, pandemia e caro energia rinviano pareggio al 2024 (3)

I ricavi di vendita dei titoli di viaggio, per il calo post pandemia, rispetto ai 271 milioni di 2019 si attestano a 189,8 milioni nel 2022. In contemporanea, il costo medio dei carburanti e dell'energia elettrica è lievitato del 20 per cento rispetto al 2021, con punte in corso d'anno di oltre il doppio (circa 63 milioni). Sul fronte di riduzione dei costi il costo del lavoro è diminuito del 4,6 per cento anche grazie alla riduzione dell'organico medio. Atac continua a mantenere un Margine Operativo Lordo positivo, pari a 38,4 milioni, al netto degli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni che ammontano a circa 80 milioni. Il Piano Economico Finanziario connesso al nuovo Contratto di Servizio prevede il raggiungimento di un equilibrio economico/finanziario già a partire dall'esercizio 2024, attraverso l'assegnazione di nuove risorse e l'attuazione di strumenti compensativi che andranno a mitigare l'insorgere di shock esogeni.