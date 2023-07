Atac: approvato bilancio 2022, pandemia e caro energia rinviano pareggio al 2024 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 gennaio 2023 Atac ha bandito una procedura pubblica per l'aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura di 121 tram bidirezionali per un importo a base di gara di euro 457 milioni, che prevede la sottoscrizione del primo contratto applicativo per la fornitura dei primi 40 mezzi alla stipula dell'accordo quadro. L'acquisto è finanziato con i fondi che Roma Capitale ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, tra cui risorse del Pnrr. Con i fondi previsti dal Dpcm del 15 dicembre 2022 la Giubileo 2025 S.p.A. ha bandito due gare per 69 milioni e 44 milioni per l'acquisto da parte di Atac – che è soggetto attuatore - rispettivamente di 244 autobus 12 metri a metano e di 110 autobus 18 metri Mild Hybrid. Ancora con risorse Pnrr Atac è sia Stazione Appaltante che Soggetto Attuatore per conto dell'Amministrazione capitolina di un appalto da oltre 300 milioni – gara già pubblicata - per la fornitura di 411 bus elettrici da 12 e 18 metri che andranno progressivamente a rinnovare la flotta bus in dotazione. (segue) (Com)