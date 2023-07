Atac: approvato bilancio 2022, pandemia e caro energia rinviano pareggio al 2024 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aggiunta, sempre su risorse Giubileo 2025, Atac è Stazione Appaltante e Soggetto Attuatore di dodici progetti inerenti asset del trasporto pubblico urbano per un ammontare di oltre 500 milioni di euro. Avvio e prosecuzione del rilancio. Il rilancio di Atac è avviato: si fonda sul Piano d'Impresa che prende a riferimento i pilastri del nuovo Contratto di Servizio 2024-2027. L'adeguamento del corrispettivo che verrà garantito da Roma Capitale è necessario per fronteggiare l'aumento dei costi e supportare il miglioramento del servizio. L'impegno della Società prevede il pieno recupero della frequentazione della rete di trasporto urbana, efficientata e rinnovata negli asset caratteristici in termini di flotta, infrastrutture e tecnologie: a tale riguardo l'apprezzabile crescita delle validazioni dei titoli viaggio tramite carta di credito – diffusa sull'intera rete e oramai al 25 per cento del totale transazioni - è la dimostrazione più significativa che il percorso intrapreso è quello corretto. (Com)