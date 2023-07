Pnrr: Foti (Fd'I), terza rata altra batosta per sinistre del malaugurio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della terza tranche del Pnrr dell'Italia "è un altro obiettivo fondamentale raggiunto dall'ottimo lavoro svolto dal governo Meloni in sinergia con la Commissione europea. L'esecutivo Ue ha approvato lo stanziamento dei 18,5 miliardi di euro insieme alle modifiche proposte agli obiettivi della quarta rata. Questo risultato è stato reso possibile grazie all'importante lavoro di squadra tra il ministro Fitto insieme a tutti gli altri ministeri coinvolti. Ancora una batosta per le sinistre del malaugurio che da settembre non fanno altro che sperare nel peggio per l'Italia. Questa volta le critiche infondate delle opposizioni vengono demolite dai complimenti arrivati dal presidente della Commissione europea Von der Leyen sui progressi nell'attuazione delle riforme e degli investimenti cruciali inclusi nel Pnrr". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Rin)