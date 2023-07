Sanità: D'Amato (Azione), proposta Bambino Gesù in sede Forlanini vada avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato tra i fautori della proposta di utilizzare l'ex ospedale Forlanini per la nuova sede dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Mi auguro che possa andare avanti con soddisfazione di tutte le parti, nell'interesse dei cittadini. L'idea di creare la più importante cittadella europea della salute in quel quadrilatero della città di Roma era contenuta nel mio programma e sono felice che possa concretizzarsi. Ringrazio il Sottosegretario Mantovano e tutte le parti interessate per l'impegno profuso che spero possa diventare realtà". Lo scrive su Facebook il consigliere della Regione Lazio Alessio D'Amato (Azione).(Com)