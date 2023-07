© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel ringraziare Vito Cozzoli per l’eccellente lavoro svolto in questi anni, giungano i miei migliori auguri di buon lavoro ai nuovi vertici di Sport e salute, il presidente Mezzaroma e l’Ad Nepi. Lo sport è strategico per la crescita del turismo, ci aspetta un gran lavoro", scrive su Twitter il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. (Rin)