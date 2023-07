Sanità: M5s, donna morta perché ospedale senza ghiaccio, Ssn ormai al collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 59 anni è morta in Salento in seguito a un colpo di calore. Portata in ospedale con febbre a 42, non è stato possibile salvarla perché mancava il ghiaccio per la terapia. “Non è ammissibile, in Italia e nel 2023, perdere una vita perché gli ospedali sono sprovvisti di uno strumento così banale. Non di un farmaco introvabile o di un macchinario molto costoso, ma del ghiaccio”. Lo scrivono in una nota congiunta senatori e deputati del Movimento 5 stelle in commissione Affari sociali. “Questa purtroppo - hanno aggiunto - è la situazione del nostro Servizio sanitario nazionale, ormai al collasso, colpito da tagli inaccettabili da parte di questo governo e abbandonato a sé stesso per prediligere la corsa al privato”. “Fa rabbia - hanno proseguito - pensare che le risorse per invertire la tendenza ci sono e che basterebbe spenderle, ma l'esecutivo traccheggia sulla messa a terra del Pnrr, soprattutto per quanto riguarda i fondi destinati alla sanità, e questi ritardi si ripercuotono sulla vita delle persone. E parallelamente si continua a spingere sul pedale dell'autonomia differenziata, che non farebbe altro se non allargare gli insostenibili divari già esistenti”. “Siamo purtroppo - hanno attaccato - di fronte a un governo assolutamente inadeguato e il Paese necessita di un deciso e immediato cambio di rotta”. “Servono nuove risorse, serve un'accelerazione sulla messa a terra del PNRR e serve un'inversione a U sull'autonomia differenziata. Solo così salveremo il nostro Servizio Sanitario Nazionale", hanno concluso i parlamentari M5s. (Rin)