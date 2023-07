Cipro: Christodoulides, leader Repubblica Nord apre a incontro tripartito con Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cipriota Nikos Christodoulides ha dichiarato che il leader della Repubblica di Cipro del Nord, Ersin Tatar, ha aperto alla sua proposta di tenere un incontro tripartito con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione della prossima Assemblea generale Onu a settembre. Lo riporta il quotidiano “Cyprus Mail”. Christodoulides e Tatar si sono incontrati oggi per visitare il centro del Comitato per le persone scomparse a Cipro, nato per trovare e dare un’identità a coloro che sono risultati dispersi a causa degli scontri tra la comunità turca e quella greca negli anni Settanta. “È una questione puramente umanitaria, non importa se sei greco-cipriota o turco-cipriota. Dobbiamo accelerare l'eccellente lavoro che il Comitato sta svolgendo", ha affermato Christodoulides. In merito alla sua proposta di tenere un incontro tripartito con l’Onu, il presidente di Cipro ha spiegato che la risposta di Tatar “è stata positiva”. (Gra)