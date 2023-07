Sanità: premio "eccellenza" italiana di Assotutela ad Andrea Frasca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Assotutela Michel Emi Maritato ha recentemente conferito il premio Eccellenza Italiana ad Andrea Frasca del Nomentana Hospital. "Una grande figura professionale - ha commentato soddisfatto il presidente della associazione -, che vive il lavoro come una missione, con grande personalità e competenza, aiutando quotidianamente tantissimi pazienti, di cui Andrea ha a cuore il benessere e la salute". Un professionista a tutto tondo Andrea Frasca: risk manager, responsabile servizio protezione e prevenzione, responsabile gestione servizio qualità, responsabile applicazione regolamento europeo dati personali, nonché infermiere esperto in wound care con funzione di consulenza aziendale. Frasca che si è detto onorato di ricevere il riconoscimento di Assotutela: "Sono davvero contento e fiero di questo premio. È il riconoscimento dell'impegno e dello spirito di sacrificio che ogni giorno mettiamo in campo per curare e tutelare i nostri pazienti: un lavoro importante fatto da un gruppo di persone eccezionali - ha detto Andrea Frasca -. Per questa ragione voglio ringraziare il Presidente del consiglio di amministrazione del Nomentana hospital, il dottor Nicola Fraddosio, il direttore sanitario Filippo Berloco, la responsabile del reparto Elena Ricciardi, e il coordinatore infermieristico il dottor Luca Conti". (Com)