Niger: generale Tchiani, governo deposto ha mostrato suoi limiti, rispetteremo obblighi internazionali

- Il governo deposto del Niger "ha mostrato i suoi limiti" ed è per questo che i militari hanno preso il potere con un'azione di forza che non intende tuttavia violare "gli interessi superiori della Nazione". Così ha parlato il generale Omar Tchiani, il capo della Guardia presidenziale che mercoledì ha guidato il golpe ai danni del presidente nigerino Mohamed Bazoum. In un messaggio trasmesso in diretta televisiva, il primo dall'avvio del colpo di Stato, Tchiani ha esortato "alla calma, alla serenità, alla vigilanza", oltre che a far prova di "uno slancio patriottico" per "affrontare le sfide di sicurezza, economiche e sociali" del Niger. "Le autorità deposte erano impegnate a costruire una sorta di milizia per il loro esclusivo interesse", ha detto Tchiani, che ha insistito nella volontà dell'autoproclamato Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp) di “rispettare tutti gli impegni internazionali assunti dal Niger”. Per giustificare la sua presa del potere con la forza, il generale Tchiani ha spiegato di voler lottare contro "l'appropriazione indebita di fondi pubblici, contro l'impunità, la corruzione in tutte le sue forme e il nepotismo" di fronte ai quali, secondo il comandante della guardia presidenziale , "il governo caduto ha mostrato i suoi limiti". Tchiani ha quindi chiesto ai Paesi partner ed amici del Niger "di dare fiducia alle nostre forze di difesa e di sicurezza, (di essere) garanti dell'unità nazionale, dell'integrità del territorio e dei superiori interessi di nostra Nazione". Il presidente Bazoum non avrebbe ad oggi firmato alcuna dimissione. (segue) (Res)