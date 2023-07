Niger: generale Tchiani, governo deposto ha mostrato suoi limiti, rispetteremo obblighi internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nominato a capo della Guardia presidenziale nel 2015, sotto il precedente presidente Mahamadou Issoufou, il generale Tchiani era un suo fedelissimo. Il militare era stato riconfermato nel suo ruolo anche da Bazoum, sebbene negli ultimi giorni circolasse voce dell'intenzione del capo dello Stato di rimuoverlo, decisione che avrebbe suscitato malumore tra le file della Guardia presidenziale. Originario della regione di Tillaberi, nel Niger occidentale, secondo fonti dell'agenzia di stampa "Apa" Tchiani era stato determinante sia nel 2015 che nel 2021 per sventare due tentativi di golpe. Sulle motivazioni legate ai fatti di Niamey, tuttavia, le notizie sono rimaste a lungo confuse. Sui social media è circolato da tempo un falso decreto nel quale si annuncia la sostituzione di Tchiani con il generale delle forze di terra Mohamed Toumba. Non è la prima volta che capi della Guardia presidenziale tentano di prendere il potere in Niger. È stato il caso di Ibrahim Baré Mainassara, che guidò il Paese con un governo militare dal gennaio 1996 all'aprile 1999, e del generale che lo destituì con la forza, Daouda Malam Wanké, che restò al potere fino al dicembre di quell'anno. (Res)