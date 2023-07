Lavoro: Cgil-Uil, no tagli a occupazione su World food programme Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo già denunciato nelle assemblee il tentativo della Gemmo Spa di lasciare a casa una parte dei lavoratori della manutenzione degli impianti della World food programme di Roma, approfittando delle maglie larghe delle norme sui cambi appalti. Ieri abbiamo incontrato la committente della più grande organizzazione umanitaria al mondo, impegnata a salvare vite nelle emergenze e la cui assistenza alimentare vuole costruire un percorso di pace, stabilità e prosperità". Così, in una nota, la Fiom Cgil Roma Col e la Uilm Uil. "Ci saremmo aspettati un intervento più deciso - continua la nota - avendo illustrato la fine che faranno i lavoratori attualmente impegnati nel loro sito a causa di una scellerata decisione unilaterale della società aggiudicatrice della manutenzione - spiega il sindacato -. È tempo che il World Food Programme svolga anche nei propri uffici il compito di salvare questi lavoratori per evitare l'ennesima crisi sociale in un territorio già duramente colpito come quello di Roma. Nel frattempo abbiamo richiesto anche un incontro urgente al presidente della World food programme Italia". (Com)