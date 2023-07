Grecia: ministro Crisi climatica, mai avuti così tanti giorni di allerta consecutivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- La Grecia non ha mai avuto così tanti giorni di allerta consecutivi e in così tante regioni. Lo ha detto oggi il ministro della Crisi climatica, Vassilis Kikilias, durante una conferenza stampa sugli incendi boschivi. “Dopo 15 giorni di fenomeni meteorologici estremi e 10 giorni con oltre 600 incendi, oggi è la prima volta in cui non siamo in emergenza”, ha affermato il ministro greco. Kikilias ha aggiunto che “la maggior parte degli incendi sono stati estinti”, ringraziando i vigili del fuoco, la Protezione civile e i volontari per il loro impegno. “Nonostante la preparazione, il livello di difficoltà si è rivelato molto alto, e dove sono state riscontrate carenze o errori ci sarà un miglioramento. La crisi climatica non scomparirà, dobbiamo adeguare le nostre politiche a tutti i livelli”, ha affermato Kikilias. (Gra)