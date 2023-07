Italia-Usa: Foti (Fd’I), visita Meloni conferma ruolo protagonista nazione nello scenario internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita negli Stati Uniti del presidente Meloni e il suo incontro con il presidente Biden “confermano il ruolo da protagonista dell'Italia nello scenario internazionale e sanciscono la solidità dell'alleanza bilaterale e la profonda amicizia tra le due Nazioni”. Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. Un incontro – ha aggiunto Foti – “atteso con impazienza dallo stesso Biden, come confermato nei giorni scorsi da John Kirby, direttore per la comunicazione strategica della Casa Bianca”. “Tanti i punti d'incontro – ha sottolineato il capogruppo - e le sfide da affrontare insieme alla più grande potenza politica ed economica del mondo. Ricordiamo bene chi scommetteva sul rifiuto da parte delle principali cancellerie e presidenze internazionali nell'incontrare il presidente del Consiglio eletto dal popolo italiano, sperando nell'isolamento della nostra Nazione a livello mondiale”. “Sono, invece, le sinistre italiane ad essere isolate in Italia dagli elettori e, fuori dei confini nazionali, da quelli che vantavano essere loro alleati", ha concluso. (Rin)