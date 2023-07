Speciale scuola: Valditara, siglata intesa con Cnel per ridurre divario tra scuola e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- È stato siglato un Protocollo d'intesa tra il ministero dell'Istruzione e del Merito e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), che punta a individuare gli strumenti più efficaci per ridurre il disallineamento tra formazione e domanda di lavoro e favorire il passaggio dal mondo della scuola a quello professionale. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il presidente del Cnel Renato Brunetta si impegnano a monitorare gli effetti della riforma dell'orientamento scolastico prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il Protocollo prevede, tra le altre cose, un approfondimento dei percorsi di orientamento dei giovani, della conoscenza sulle nuove professionalità e opportunità occupazionali. Nell'ambito dell'accordo verranno quindi elaborati studi e analisi di impatto sull'attuazione di quanto previsto dalle linee guida per l'orientamento adottate con il DM 22 dicembre 2022. Pertanto, Mim e Cnel istituiranno un Comitato di coordinamento paritetico, composto da tre membri per ciascuna delle parti e costituito con provvedimento del competente Dipartimento del Mim. (Com)