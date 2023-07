Speciale scuola: Lupi (Nm), ora docenti paritarie hanno stessi diritti di statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei deputati hanno approvato l'emendamento di Noi moderati al decreto Pa bis per facilitare l'abilitazione dei docenti delle scuole paritarie, il mantenimento della parità da parte delle stesse e l'accesso ai percorsi di formazione iniziale e di abilitazione all'insegnamento. Nel testo dell'emendamento si chiede l'acquisizione dell'abilitazione per i docenti con 3 anni di servizio, riconoscendo pari dignità all'insegnamento nelle scuole paritarie e in quelle statali. Anche per i docenti delle paritarie si avrà l'abilitazione dai percorsi universitari, e l'insegnamento sarà considerato per 3 anni requisito valido per il mantenimento della parità da parte della scuola dove insegnano. L'approvazione di questo emendamento è un ulteriore segnale importante di un lavoro coeso e condiviso, in dialogo con il ministro Valditara, per rafforzare il principio della parità scolastica". Lo dice il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)