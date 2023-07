Speciale scuola: Fd'I, giornata importante per docenti precari e Ata, governo Meloni conferma impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione in commissione degli emendamenti Rampelli - Cangiano promossi da Fratelli d'Italia testimonia ancora una volta l'attenzione di questo Governo verso il mondo della scuola. L'abilitazione per i docenti precari con tre anni di servizio e il tanto atteso Organico aggiuntivo ATA adesso sono una realtà, anche grazie allo straordinario impegno del ministro Valditara che ha recuperato e subito messo a disposizione degli uffici scolastici regionali risorse per un valore di 50 milioni di euro. Il lavoro sinergico svolto dal Dipartimento Scuola e Istruzione del partito, in collaborazione con i deputati di Fratelli d'Italia, ha prodotto i suoi frutti e la scuola è tornata al centro dell'agenda dell'esecutivo. E' una giornata importante per migliaia e migliaia di lavoratori del comparto scuola che da anni ormai erano in attesa di risposte da parte di chi governa". È quanto dichiarano l'Onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione ed al Merito e la Senatrice Ella Bucalo, responsabile del dipartimento Istruzione e scuola di Fratelli d'Italia. (Rin)