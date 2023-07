© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato nel porto di Algeri il veliero-scuola della Marina militare italiana Chaplin con a bordo sei aspiranti Guardamarina, nell'ambito di un viaggio di istruzione nel mar Mediterraneo. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia ad Algeri in un messaggio su Twitter ripreso dalla stampa algerina. La visita in Algeria prevede anche una seconda tappa ad Orano, da dove il veliero salperà il 3 agosto per la Spagna. (Ala)