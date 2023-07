Speciale scuola: assessore Istruzione, consegnati 18 diplomi per ricerca e sviluppo sostenibile aziende distretto conciario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati consegnati i diplomi a 18 giovani che hanno ottenuto la qualifica di Tecnico superiore di quinto livello Eqf per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi sostenibili nelle concerie e nelle aziende di prodotti chimici per la concia. Il corso biennale post diploma Its green leather manager, gestito dalla Fondazione Its cosmo fashion academy, con la partnership operativa del distretto della Pelle e finanziato dalla Regione Veneto, “è nato nel 2017 dalla lungimirante visione che abbiamo condiviso con il mondo imprenditoriale, individuando il tema della sostenibilità come una priorità”, ha detto l’assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari opportunità della Regione del Veneto Elena Donazzan, intervenuta alla cerimonia di consegna dei diplomi. “È un corso unico nel suo genere che forma professionisti qualificati per gestire le tematiche ambientali nell’ambito della lavorazione della pelle rispondendo ai bisogni delle aziende del distretto conciario della Valle del Chiampo che vivono una profonda trasformazione, anche in relazione all’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, ha proseguito. “Un progetto che garantisce alti tassi di occupabilità, già premiato a livello europeo nel 2020, nell'ambito della Settimana europea delle competenze professionali, come eccellenza”. “Dal 2017 ad oggi il corso Green leather manager ha coinvolto 139 iscritti, portando 89 studenti al diploma – ha sottolineato -. Sono dati di cinque corsi, il sesto è in fase di svolgimento”. “Oltre alle conoscenze dei materiali e dei processi produttivi della tecnologia della pelle, il corso offre gli strumenti per affrontare gli aspetti manageriali e commerciali del prodotto, competenze sempre più richieste nel mercato – ha spiegato -. Dalla ricerca e sviluppo di processi e prodotti, all’organizzazione e gestione aziendale, studio e gestione del ciclo della concia, riconcia, progettazione e ottimizzazione degli impianti conciari, analisi e prove di laboratorio, fino alla preparazione sui percorsi di certificazione”. Il corso “forma manager altamente specializzati, contribuendo alla competitività delle aziende di un settore strategico per l’Italia, che richiedono sempre più tecnici altamente specializzati, in un circolo virtuoso che crea valore per tutti”, ha concluso Donazzan. (Rin)