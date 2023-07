Speciale scuola: Lombardia, assessore Cultura, scuole potranno assistere a proiezione gratuita film

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole della Lombardia potranno assistere alla proiezione gratuita di un film di qualità nelle sale cinematografiche del territorio. Lo prevede l'iniziativa 'Schermi di Classe', promossa dell'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, che ha voluto ripristinare un progetto interrotto nel 2020 per la pandemia. Entro il mese di settembre sarà predisposto un elenco delle sale aderenti suddivise per provincia, che le scuole potranno contattare per partecipare alle proiezioni gratuite. "La finalità - ha evidenziato l'assessore Caruso - è contribuire alla formazione culturale di bambini e ragazzi, proponendo loro film di qualità che saranno visionati, compresi e analizzati con l'aiuto dei docenti, ai quali saranno fornite schede e materiali didattici. Anche la cultura cinematografica è utile al percorso di crescita dei nostri giovani e la Regione, in questo senso, offre questa opportunità a tutte le scuole lombarde". "Il progetto - ha sottolineato Caruso - consente anche di valorizzare il settore delle sale cinematografiche lombarde, riconoscendo loro un ruolo di presidio culturale anche nel rapporto col territorio". Nelle prime quattro edizioni 'Schermi di classe' ha visto il coinvolgimento di 100.000 studenti che hanno assistito a 611 proiezioni gratuite. (Rem)