Covid: Colucci (M5s), Calenda scelga tra guinzaglio Renzi e rispetto istituzioni

19 luglio 2021

- "Oggi leggiamo le parole dell'ennesima versione di Carlo Calenda. Abbiamo a che fare con uno, nessuno, centomila Calenda. Quello che parla di commissione Covid come regolamento di conti politico è lo stesso autoproclamato leader del presunto terzo polo? La stessa forza politica che ha votato a favore dell'istituzione di quella Commissione? Ha ragione il Calenda che parla oggi: la Commissione è un'operazione di ignobile killeraggio politico, un tribunalino mal costruito per svolgere un processo sommario a chi ha combattuto a mani nude una pandemia mai vista e che ha travolto un intero Paese, e poi tutto il mondo, in pochi giorni. Le parole del presidente Mattarella hanno riportato Calenda sulla retta via, adesso però deve decidere se restare al guinzaglio di Renzi o se affrancarsene e preferire alla propaganda politica il pieno rispetto della Costituzione ed il corretto funzionamento delle istituzioni. Almeno fino al successivo cambio di opinione rispetto a se stesso". Lo afferma in una nota il deputato M5s Alfonso Colucci, capogruppo in commissione Affari costituzionali.(Com)