Regno Unito: numero parlamentari conservatori pronti alle dimissioni è il più alto dal 1997

- Il numero di parlamentari conservatori che ha annunciato le proprie dimissioni in vista delle prossime elezioni generali è il più alto dal 1997. Come riferisce l'emittente televisiva "Sky News", finora 44 parlamentari Tory hanno dichiarato che non si candideranno per la rielezione. Si tratta di un numero tre volte maggiore rispetto alle elezioni del 2017 ed è destinato a crescere in vista delle prossime elezioni. (Rel)