Piemonte: nell'ultima seduta del Consiglio il rendiconto 2022

- All’ordine del giorno dell’ultima seduta del Consiglio regionale del Piemonte prima della pausa estiva, prevista per martedì, ci sarà il Ddl 249 relativo al rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022. Inoltre ci sarà il proseguimento del Ddl 238 sulla disciplina delle sanzioni amministrative, il Ddl 267 di semplificazione in materia urbanistica e altri provvedimenti, compreso il preavviso sulle delibere per la realizzazione di nuovi ospedali nell’Alessandrino e nell’Eporediese.(Rpi)